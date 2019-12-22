Актер екатеринбургского Драмтеатра сыграл в комедии, снятой на мобильный телефон
Сегодня, 19:36Свободное времяФото: скриншот с видео
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В Челябинске на камеру мобильного телефона сняли комедийный онлайн-сериал «Валя в деле». Главную роль исполнил актер екатеринбургского Драмтеатра Сергей Заикин, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
По сюжету главный герой по имени Валя получает возможность исполнить свою мечту — сняться в Москве. Однако у него возникают сложности с его бывшей девушкой, из-за которых Валя попадает в череду нелепых и смешных ситуаций и не может уехать.
Пилотная и пока единственная серия будет показана онлайн 25 декабря.
Первая серия — самая сложная, потому что она задаёт тон всему сериалу, знакомит с персонажами. Было интересно попробовать новый формат. Получилось интересно. Все, кто смотрел трейлер, удивляются качеству съёмки,рассказал режессер и продюсер сериала Иван Артемов.
Пока не известно получит ли сериал «Валя в деле» продолжение. Артемов надеется, что проектом заинтересуются крупные каналы.
Официальный трейлер пилота сериала «Валя в деле»Видео
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Видео: Иван Артёмов / YouTube.com
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