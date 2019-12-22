Актер екатеринбургского Драмтеатра сыграл в комедии, снятой на мобильный телефон

По сюжету главный герой по имени Валя получает возможность исполнить свою мечту — сняться в Москве. Однако у него возникают сложности с его бывшей девушкой, из-за которых Валя попадает в череду нелепых и смешных ситуаций и не может уехать.

Пилотная и пока единственная серия будет показана онлайн 25 декабря.

Первая серия — самая сложная, потому что она задаёт тон всему сериалу, знакомит с персонажами. Было интересно попробовать новый формат. Получилось интересно. Все, кто смотрел трейлер, удивляются качеству съёмки,рассказал режессер и продюсер сериала Иван Артемов.

Пока не известно получит ли сериал «Валя в деле» продолжение. Артемов надеется, что проектом заинтересуются крупные каналы.