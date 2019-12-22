На новогоднем корпоративе РМК выступили Патрисия Каас, Artik & Asti и Zivert

В качестве приглашенных исполнителей выступили французская певица Патрисия Каас, российская исполнительница Zivert, ставшая самой прослушиваемой у жителей Екатеринбурга по данным «Яндекс.Музыки», а также дуэт Artik & Asti с хитом «Грустный дэнс».