На новогоднем корпоративе РМК выступили Патрисия Каас, Artik & Asti и Zivert
Сегодня, 20:41Свободное времяФото: deinega_ / Instagram.com
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Сотрудники «Русской медной компании» отметили новогодний корпоратив в екатеринбургском отеле «Хаятт», сообщает Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
В качестве приглашенных исполнителей выступили французская певица Патрисия Каас, российская исполнительница Zivert, ставшая самой прослушиваемой у жителей Екатеринбурга по данным «Яндекс.Музыки», а также дуэт Artik & Asti с хитом «Грустный дэнс».
Ведущими на праздничном корпоративе стали шоумен Тимур Родригез и участница Comedy Club Марина Кравец.
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