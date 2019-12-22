Около 200 автомобилей выстроились в автоёлку на горе Долгой в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:55Свободное времяФото: группа «Екатеринбург – Серов»
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21 декабря в Нижнем Тагиле на парковке возле СШОР «Аист» зажглась традиционная автоёлка. В этом году в акции приняли участие около 200 автолюбителей.
Сюжеты: Нижний Тагил
Подобный флешмоб проходит во многих городах России — Санкт-Петербурге, Челябинске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и других. Рекорд по количеству участников в прошлом году был установлен в Северной столице.
Нижний Тагил участвует во всероссийской акции в третий раз. В 2018 году в автоёлку выстроились 200 машин.
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