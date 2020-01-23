На Свердловской киностудии сняли фильм о тагильских народных промыслах
В конце 2019 Свердловская киностудия сняла документальный фильм о народных промыслах в Нижнем Тагиле. Героями съемок стали тагильские мастера, сотрудники музеев и искусствоведы.
Из сюжета картины зрители узнают о тагильской росписи подносов, камнерезном деле, художественных ковке и литье, берестяном искусстве. Кроме того, в фильме рассказывается история основателей художественной росписи по металлу Худояровых, а также о тех, кто возродил в Нижнем Тагиле этот промысел — Валентине Безбородове и Юрии Маточкине.
То, что делают мастера, в зависимости от материала (это может быть художественный камень, художественная обработка металла, художественная роспись по металлу) — это бренд города. За что этот бренд отвечает в Свердловской области? Он отвечает за наши традиции, за наши корни, за то искусство ремесла, которое было заложено в XVIII веке на нашей уральской земле и в Нижнем Тагиле,говорит одна из героинь фильма директор уральского колледжа прикладных искусств и дизайна Людмила Павленко.
Документальный фильм «Народные художественные промыслы Нижнего Тагила» был создан на субсидию государственной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года». Увидеть его можно на официальном YouTube-канале Центра развития туризма.