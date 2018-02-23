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Стоимость отдыха в отелях и санаториях Крыма в 2018 году может уменьшиться
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Стоимость отдыха в отелях и санаториях Крыма в 2018 году может уменьшиться

23 февраля, 18:00Свободное время
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