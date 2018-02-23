Стоимость отдыха в отелях и санаториях Крыма в 2018 году может уменьшиться

Системное предложение o поставках товаров напрямую к местам отдыха туристов уже подготовлено сельскохозяйственным комплексом. Такие изменения соединят напрямую производителей и потребителей продукции, что приведет к удешевлению стоимости отдыха в Крыму.

В этом курортном сезоне следует ждать снижения стоимости отдыха. Роста цен не будет 100 процентов, а вот снижение - возможно. Мы активно работаем над программами, чтобы это снижение обеспечить, и рынок слышит нас сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Открытие моста через Керченский пролив, запланированное на конец года, также позволит уменьшить стоимость отдыха, но уже в 2019 году, пишет «Российская газета».