Стоимость отдыха в отелях и санаториях Крыма в 2018 году может уменьшиться
23 февраля, 18:00Свободное время
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Сохранить прежнюю стоимость отдыха позволит грамотное формирование схемы поставок сельскохозяйственной продукции в гостиницы и санатории.
Системное предложение o поставках товаров напрямую к местам отдыха туристов уже подготовлено сельскохозяйственным комплексом. Такие изменения соединят напрямую производителей и потребителей продукции, что приведет к удешевлению стоимости отдыха в Крыму.
В этом курортном сезоне следует ждать снижения стоимости отдыха. Роста цен не будет 100 процентов, а вот снижение - возможно. Мы активно работаем над программами, чтобы это снижение обеспечить, и рынок слышит нас сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.
Открытие моста через Керченский пролив, запланированное на конец года, также позволит уменьшить стоимость отдыха, но уже в 2019 году, пишет «Российская газета».
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