В Екатеринбурге прошел показ фильма Леонида Парфенова «Русские грузины»
Сегодня, 13:36Свободное времяФото: Группа "Parfenon" Вконтакте
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Тележурналист Леонид Парфенов представил свой новый документальный фильм в Екатеринбурге, сообщает «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
Фильм состоит из двух серий и рассказывает об исторической роли грузин в российской и советской политике, культуре и науке.
Лента поднимает множество гуманитарных вопросов, касающихся культуры, имперской идеологии и государственного насилия над личностью.
Леонид Парфенов посетил премьеру фильма и после ее завершения обсудил картину со зрителями.
В Ельцин Центре фильм представили в сокращенном варианте. Полная версия длительностью более двух часов, скоро будет загружена на Ютуб-канал «Парфенон». Сам Леонид Парфенов уже анонсировал фильм «Русские грузины 2».
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