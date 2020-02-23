В Екатеринбурге прошел показ фильма Леонида Парфенова «Русские грузины»

Фильм состоит из двух серий и рассказывает об исторической роли грузин в российской и советской политике, культуре и науке.

Лента поднимает множество гуманитарных вопросов, касающихся культуры, имперской идеологии и государственного насилия над личностью.

Леонид Парфенов посетил премьеру фильма и после ее завершения обсудил картину со зрителями.