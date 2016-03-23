Телепорт из Нижнего Тагила: школьник попал в финал конкурса «Дудл для Google» (ФОТО)

В этом году тема рисунков: «На транспорте будущего через всю страну». Юным художникам предложили придумать какую-либо историю путешествия, и свои фантазии рассказать с помощью дудла. Работы представили более 4 тысяч россиян от 6 до 17 лет. В 3-х возрастных группах жюри отобрало по 10 лучших идей, воплощенных в дудле, а после запустило интернет-голосование.

В числе номинантов на то, чтобы его дудл украсил главную страницу Google, оказался и наш тагильчанин Глеб Гончаренко. Его работа: «Преодолевая пространство и время на телепорте». Поддержать нашего земляка можно на официальном сайте конкурса. Голосование закончится 3 апреля. Победитель получит возможность съездить в штаб-квартиру Google. Кроме того, в школе, в которой учится юный дудлер, появится новый компьютерный класс.

Отрадно, что компанию Глебу в финале составила еще одна свердловчанка – Лилиана Авдеева из города Заречный. Юное дарование нарисовала дудл «Птица счастья «Фортуна».

Уместно добавить, что юные художники из Нижнего Тагила уже 3 года подряд становятся финалистами конкурса. А в 2014 году дудл Анастасии Воронцовой стал лучшим, и в День космонавтики рисунок тагильчанки красовался на заглавной странице поисковика.