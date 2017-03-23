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Спорный спектакль в Нижнем Тагиле разрешили показывать зрителям: комиссия не нашла в постановке Татьяны Захаровой порнографии (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Спорный спектакль в Нижнем Тагиле разрешили показывать зрителям: комиссия не нашла в постановке Татьяны Захаровой порнографии (ФОТО)

23 марта 2017, 20:50Свободное времяПавел Щербина
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