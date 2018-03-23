Спектакль «В стране дорожных знаков» готовится для тагильчан в Театре кукол (ФОТО)

Режиссер Никита Шмитько придумал сказочный квест, героями которого стали красный и зелёный сигналы светофора. Два сигнала поспорили, кто на дороге самый главный, и ушли со своего поста. В процессе поиска ответа на свой вопрос сигналы светофора узнают много нового о ПДД.