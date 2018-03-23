Спектакль «В стране дорожных знаков» готовится для тагильчан в Театре кукол (ФОТО)
23 марта, 16:45Свободное время
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Премьера спектакля «В стране дорожных знаков» в Нижнетагильском театре кукол состоится в мае.
Сюжеты: Нижний Тагил
Режиссер Никита Шмитько придумал сказочный квест, героями которого стали красный и зелёный сигналы светофора. Два сигнала поспорили, кто на дороге самый главный, и ушли со своего поста. В процессе поиска ответа на свой вопрос сигналы светофора узнают много нового о ПДД.
Не оставит равнодушными маленьких зрителей и оформление спектакля: декорации-трансформеры, необычная система подсветки и интерактивный занавес, оживающие дорожные знаки, а также множество транспорта – от мотоцикла до воздушного шара, сообщает пресс-служба Нижнетагильского театра кукол.
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Фото: Нижнетагильский театр кукол
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