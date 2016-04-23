В ЗАГСе Свердловской области задумались о том, что нужно запретить называть детей оскорбительными именами
Начальник управления ЗАГСа Татьяна Кузнецова считает, что следует принять закон, который запретит давать новорожденным вычурные имена. Сменить имя по своему желанию можно только в 14 лет. А до тех пор дети посещают детский сад, учатся в школе, зачастую подвергаясь насмешкам со стороны сверстников.
Отказать в регистрации необычного имени работники ЗАГСа не имеют права – нет законодательного основания. Татьяна Кузнецова в разговоре с журналистом URA.RU также отметила, что в Свердловской области редко дают малышам необычные имена.
Летом прошлого года родители в Екатеринбурге назвали своих детей Теон и Теона – очень уж полюбился им сериал «Игры престолов». Также среди необычных - Тагил и Крым. Имя Тагил первый раз было зарегистрировано в 2012 году. Впоследствии это имя обрело популярность у родителей Нижнего Тагила.
Руководитель ЗАГСа рассказывает, что люди стали возрождать старинные имена: Клим, Лазарь, Тихон. У цыган встречаются необычные имена – Вишня, Черёмуха.
Совсем уж вычурные имена появляются раз в несколько лет говорит Татьяна Кузнецова.
Не так давно общество было потрясено тем, что в Пермском крае ребенка назвали Люцифер, а его младшего брата Вольдемар.
В Нижнем Тагиле растут дети с именами Милиция, Приватизация, Россия и Прахлада. Следует отметить, что последним именем назван мальчик.
© Марина Шмакова, TagilCity.ru