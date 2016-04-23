В ЗАГСе Свердловской области задумались о том, что нужно запретить называть детей оскорбительными именами

Отказать в регистрации необычного имени работники ЗАГСа не имеют права – нет законодательного основания. Татьяна Кузнецова в разговоре с журналистом URA.RU также отметила, что в Свердловской области редко дают малышам необычные имена.

Летом прошлого года родители в Екатеринбурге назвали своих детей Теон и Теона – очень уж полюбился им сериал «Игры престолов». Также среди необычных - Тагил и Крым. Имя Тагил первый раз было зарегистрировано в 2012 году. Впоследствии это имя обрело популярность у родителей Нижнего Тагила.

Руководитель ЗАГСа рассказывает, что люди стали возрождать старинные имена: Клим, Лазарь, Тихон. У цыган встречаются необычные имена – Вишня, Черёмуха.

Совсем уж вычурные имена появляются раз в несколько лет говорит Татьяна Кузнецова.

Не так давно общество было потрясено тем, что в Пермском крае ребенка назвали Люцифер, а его младшего брата Вольдемар.

В Нижнем Тагиле растут дети с именами Милиция, Приватизация, Россия и Прахлада. Следует отметить, что последним именем назван мальчик.