Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
В ЗАГСе Свердловской области задумались о том, что нужно запретить называть детей оскорбительными именами
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

В ЗАГСе Свердловской области задумались о том, что нужно запретить называть детей оскорбительными именами

23 апреля 2016, 13:35Свободное времяМарина
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»