Нижнетагильский фотограф стал победителем престижного фотоконкурса Sony в Лондоне (ФОТО)

На торжественной церемонии в Лондоне названы лауреаты премии престижного мирового конкурса Sony. В их число вошли и несколько россиян, среди которых первое место в категории «Портретная съемка» занял тагильский фотограф Георгий Майер.

На суд организаторов мероприятия Георгий представил на конкурс серию фотографий «Свет. Тени. Идеальная женщина». По мнению самого автора, данная серия уникальных портретов демонстрирует монументальность и двойственность фотографий идеальной женщины.

Работа Георгия Майера.

Москвич Александр Виноградов был признан лучшим в категории фотографов-любителей. Еще двое представителей России заняли вторые места в других категориях: Александр Ануфриев из Москвы - в категории «Концептуальная фотография», а Эдуард Корниенко из Ставрополя – в категории «Спорт». Всего в шорт-лист мероприятия попали 11 россиян, сообщают «РИА Новости».

Работа Александра Виноградова.

Фото: РИА Новости

Главная премия «Фотограф года» досталась бельгийцу Фредерику Байксу. Работы всех фотографов, попавших в шорт-лист, с 21 апреля по 7 мая будут представлены в лондонском культурном центре Somerset House.