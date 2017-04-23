Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Сборная Свердловской области заняла 2 место в «Дельфийских играх-2017»: творческие соревнования прошли в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Сборная Свердловской области заняла 2 место в «Дельфийских играх-2017»: творческие соревнования прошли в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

23 апреля 2017, 12:25Свободное время
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?