Сборная Свердловской области заняла 2 место в «Дельфийских играх-2017»: творческие соревнования прошли в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)
2 318 молодых людей России приняли участие в «Дельфийских играх-2017», которые прошли в уральской столице.
Напомним, «Дельфийские игры» стартовали в Свердловской области 19 апреля. Впервые в Свердловской области прошли «Дельфийские игры» - культурный проект для творческой молодежи от 10 до 25 лет. На Средний Урал прибыли почти две с половиной тысячи участников из разных уголков России, чтобы петь, танцевать и соревноваться в других видах искусства.
Пять дней молодые люди боролись за медали в 31 номинации классического, народного и современного искусства, проявляя такое же упорство и азарт, какие можно наблюдать на олимпийских играх.
Торжественная церемония закрытия XVI «Дельфийских игр-2017» состоялась во Дворце игровых видов спорта 22 апреля. На ней присутствовали более 3 000 участников из 76 российских регионов и семи стран СНГ, сообщает ТАСС.
Творческая олимпиада закончилась. Разыграно около 70 комплектов наград. Есть среди них и золотые, которые получили уральцы. По итогам пяти дней соревнований сборная Москвы заняла 1-е место, 2-е место - у Свердловской области, на 3-м месте - Новосибирск. В фестивале творчества приняли участие и тагильские представители.
Первые состязания «дельфийцев» прошли в Самаре в 1999 году. Каждый год прописка «Дельфийских игр» меняется. В следующем году организаторы планируют сделать соревнования международными.
Дельфийские игры в Екатеринбурге. Официальная церемония Закрытия.
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