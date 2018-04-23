Квадрокоптер будет использован для мониторинга лесных пожаров в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Для тушения природных пожаров в Нижнем Тагиле сгруппированы все необходимые для этого силы и средства.

Во время учений был проведен смотр готовности личного состава, техники, ранцевых огнетушителей, комплектов спецодежды, необходимых для работы в лесу.

Сотрудники противопожарной службы продемонстрировали квадрокоптер, который помогает в мониторинге пожарной обстановки.

Патрульно-маневренные группы показали навыки по тушению огня при помощи ранцевых огнетушителей и переносных систем пожаротушения ГИРС, сообщает официальный сайт Нижнего Тагила.

Фото: официальный сайт Нижнего Тагила