Квадрокоптер будет использован для мониторинга лесных пожаров в Нижнем Тагиле (ФОТО)
23 апреля, 14:50Свободное время
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19 апреля в Нижнем Тагиле прошли противопожарные учения.
Сюжеты: Нижний Тагил
Для тушения природных пожаров в Нижнем Тагиле сгруппированы все необходимые для этого силы и средства.
Во время учений был проведен смотр готовности личного состава, техники, ранцевых огнетушителей, комплектов спецодежды, необходимых для работы в лесу.
Сотрудники противопожарной службы продемонстрировали квадрокоптер, который помогает в мониторинге пожарной обстановки.
Патрульно-маневренные группы показали навыки по тушению огня при помощи ранцевых огнетушителей и переносных систем пожаротушения ГИРС, сообщает официальный сайт Нижнего Тагила.
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Фото: официальный сайт Нижнего Тагила
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