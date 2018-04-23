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Меню первого обеда с «Титаника» было продано на аукционе за 140 тыс. долларов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Меню первого обеда с «Титаника» было продано на аукционе за 140 тыс. долларов

23 апреля, 06:35Свободное время
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