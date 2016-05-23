Участники фестиваля, посвященного творчеству Булата Окуджавы, сравнили набережную Нижнего Тагила со стокгольмской (ФОТО)

В субботу прошел завершающий тур конкурса. Для участия в Гала-концерте члены жюри выбрали 17 лучших номеров. Все исполнители встретились на сцене ОПЦ. Как отметил мэр города, фестиваль за три года проведения набирает обороты и находит своего зрителя. Все это дает хороший стимул для работы над созданием центра «Дом Окуджавы».

Помимо конкурсантов, свои номера представили лауреаты конкурса «Виноградная косточка», который прошел на днях в школе №32, и музыканты из Крыма. Барда Константина Фролова с патриотической песней о Севастополе, зал приветствовал стоя. Сам крымский поэт признался, что его очаровала красота и приветливость города, а тагильская набережная напомнила ему стокгольмскую.

В завершении праздника были награждены победители фестиваля. Лауреатами стали 3 солиста, группа и вокальный ансамбль. Правда, тагильчан среди лауреатов конкурса не оказалось. Зато за исполнение песен на стихи Окуджавы на музыку собственного сочинения представители Нижнего Тагила, Ирина Антонова, Игорь Пашков и Дмитрий Перов, были награждены дипломами I, II и III степени. А трио «Без сомнения» и Василию Безбородову вручили дипломы I степени в номинации «Исполнение песен Булата Окуджавы».