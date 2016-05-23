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Участники фестиваля, посвященного творчеству Булата Окуджавы, сравнили набережную Нижнего Тагила со стокгольмской (ФОТО)
Сюжеты:
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Участники фестиваля, посвященного творчеству Булата Окуджавы, сравнили набережную Нижнего Тагила со стокгольмской (ФОТО)

23 мая 2016, 14:25Свободное времяТимофей Данилов
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