«50 лет – 50 книг»: выставка ко Дню славянской письменности открылась в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В фойе библиотеки представлены 50 самых читаемых книг за прошедшие полвека.

По книгам можно проследить настроения людей в каждый период Советской России и наших дней.

Например, в 80-х годах интересовались Айтматовым и Трифоновым. В 90-х – труднодоступными Булгаковым и Платоновым. В 2000-х общество начали интересовать молодые и современные авторы.