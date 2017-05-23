«50 лет – 50 книг»: выставка ко Дню славянской письменности открылась в Нижнем Тагиле (ФОТО)
23 мая 2017, 16:00Свободное время
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В Нижнем Тагиле в Центральной городской библиотеке открылась выставка под названием «50 лет – 50 книг». Она приурочена ко Дню славянской письменности.
Сюжеты: Нижний Тагил
В фойе библиотеки представлены 50 самых читаемых книг за прошедшие полвека.
По книгам можно проследить настроения людей в каждый период Советской России и наших дней.
Например, в 80-х годах интересовались Айтматовым и Трифоновым. В 90-х – труднодоступными Булгаковым и Платоновым. В 2000-х общество начали интересовать молодые и современные авторы.
Выставка открыта до середины июня. Вход свободный.
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Фото: Центральная городская библиотека
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