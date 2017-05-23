Этнографический фестиваль впервые прошел в Нижнем Тагиле (ФОТО)
23 мая 2017, 09:20Свободное время
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20 мая на Лисьей горе впервые в Нижнем Тагиле состоялся этнографический фестиваль. Мероприятие собрало поле пятисот участников.
Сюжеты: Нижний Тагил
На фестивале собрались представители разных народов. Студенты ВУЗов, представители кружков, дворцов творчества, ансамблей и школ танца представили горожанам насыщенную культурную программу.
Изюминкой праздника стала площадка «Национальный сувенир», где жители и гости города смогли купить уникальные подарки ручной работы. Для участников мероприятия были организованы площадки с мастер-классами и развлекательная программа для малышей.
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Фото: Центр развития туризма
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