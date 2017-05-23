Краеведческая игра «Я - тагильчанин» завершилась в Нижнем Тагиле

Участники – учащиеся городских школ совместно с родителями и учителями подготовили исследовательские работы по различным темам: об истории семьи, о старинных улицах города, об индустриальном развитии города и многом другом. В школах проводились презентации проектов, по итогам которых участники и победители были отмечены управлением образования администрации города.