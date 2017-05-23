Краеведческая игра «Я - тагильчанин» завершилась в Нижнем Тагиле
19 мая в нашем городе подвели итоги краеведческой игры «Я - тагильчанин». В нынешнем сезоне 2016-2017 она была посвящена теме «Моя Родина - Нижний Тагил».
Участники – учащиеся городских школ совместно с родителями и учителями подготовили исследовательские работы по различным темам: об истории семьи, о старинных улицах города, об индустриальном развитии города и многом другом. В школах проводились презентации проектов, по итогам которых участники и победители были отмечены управлением образования администрации города.
Впервые в Нижнем Тагиле для ребят был проведен фотокросс «Тагил глазами детей». Сертификаты участников были выданы 253 школьникам. Кроме того, в учебных заведениях проходили «Шахматные баталии» от Шахматно-шашечного центра.
По итогам 2016 – 2017 учебного года победителями городской краеведческой игры «Я – тагильчанин» для учащихся 1 – 4 классов стали:
1 место – МБОУ СОШ №10, 8, 69, 36, 32, 80, 95, 45
2 место – МБОУ СОШ №71, 30, 58, лицей №39, МАОУ СОШ №61
3 место – МБОУ СОШ № 20, 41, 25, 64, 5, 55, 1, 75/42
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