Презентация книги, пионерская музыка и квест: семейный вечер прошел в музее УВЗ в Нижнем Тагиле (ФОТО)

На мероприятии состоялась презентация детской книги и открытие выставки «Эпоха под красным знаменем».

Прекрасное настроение горожанам подарило участие в квесте, где среди экспонатов музея нужно было искать ответы на вопросы викторины. Подарком для гостей стала книга с автографом автора.