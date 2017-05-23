Презентация книги, пионерская музыка и квест: семейный вечер прошел в музее УВЗ в Нижнем Тагиле (ФОТО)
23 мая 2017, 09:00Свободное время
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Семейный вечер в музее провела нижнетагильская корпорация «Уралвагонзавод» для гостей и жителей города.
Сюжеты: Нижний Тагил
На мероприятии состоялась презентация детской книги и открытие выставки «Эпоха под красным знаменем».
Главным событием вечера стала датская книга «Приключения маленького танка». Ее представила читателям Светлана Лаврова, автор книг для детей, кандидат медицинских наук.
Прекрасное настроение горожанам подарило участие в квесте, где среди экспонатов музея нужно было искать ответы на вопросы викторины. Подарком для гостей стала книга с автографом автора.
Из динамиков играла пионерская музыка, что помогло полностью воссоздать атмосферу прошлых лет.
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Фото: пресс-служба «Уралвагонзавода»
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