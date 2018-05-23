Конкурс репостов: выиграйте билеты на спектакль «Снег в чужом городе»

Счастливый обладатель двух билетов на лирический спектакль «Снег в чужом городе» станет известен 31 мая. Внимание: победитель будет всего один.

А если вы не хотите испытывать удачу, то билеты можно приобрести на bilet96 и kassy.ru, а также в кассах в ДК им. Окунева (тел. 377-593).