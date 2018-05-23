Конкурс репостов: выиграйте билеты на спектакль «Снег в чужом городе»
23 мая, 22:30Свободное время
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Любой житель Нижнего Тагила может выиграть билеты на спектакль «Снег в чужом городе», который пройдет 6 июня в 19:00 в ДК им. Окунева.
Сюжеты: Нижний Тагил
Для участия в розыгрыше билетов на спектакль «Снег в чужом городе» необходимо до 31 мая подписаться на группу Новости Нижнего Тагила TagilCity.ru и поделится записью с друзьями.
Счастливый обладатель двух билетов на лирический спектакль «Снег в чужом городе» станет известен 31 мая. Внимание: победитель будет всего один.
А если вы не хотите испытывать удачу, то билеты можно приобрести на bilet96 и kassy.ru, а также в кассах в ДК им. Окунева (тел. 377-593).
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