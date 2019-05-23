В Нижнем Тагиле подарят призы за фотографии отдыха

Конкурс носит название «Тагил в движении». Его участникам необходимо представить не более трех фотографий активного отдыха в Нижнем Тагиле или его окрестностях. В частности, это могут быть фото сплавов, пикников, турпоходов, велопоездок. На фото должна быть раскрыта основная идея, а также должно хорошо читаться место, где сделан снимок.