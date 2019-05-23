В Нижнем Тагиле подарят призы за фотографии отдыха

Центр развития туризма в Нижнем Тагиле подарит призы за лучшие фотографии летнего отдыха, сообщается на официальном сайте организации.
Конкурс носит название «Тагил в движении». Его участникам необходимо представить не более трех фотографий активного отдыха в Нижнем Тагиле или его окрестностях. В частности, это могут быть фото сплавов, пикников, турпоходов, велопоездок. На фото должна быть раскрыта основная идея, а также должно хорошо читаться место, где сделан снимок.
Фото принимаются с 22 мая по 9 июня. Итоги конкурса будут подведены 10 июня.
За первое место предусмотрен приз в виде проживания в экологическом комплексе «Веселые горы» на двух человек и сутки от управляющей компании туристско-рекреационного кластера «Гора Белая». Второе место — групповая экскурсия на трамплины «Аиста». Третье место — скидка 40% на одного человека на сплав по реке Чусовой. За четвертое место подарят групповую экскурсию по «Малахитовой линии».
Победитель определиться путем онлайн-голосования. Размещать работы нужно на странице конкурса.