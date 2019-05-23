В Нижнем Тагиле покажут спектакли «Золотой маски»

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21 мая в Свердловской области стартовал фестиваль «Золотая маска». Впервые спектакли покажут не только в Екатеринбурге, но еще в трех городах региона, пишет «Областная газета».
Сюжеты: Нижний Тагил
Спектакли «Золотой маски» пройдут в Серове, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском. В Екатеринбург фестиваль приезжает пятый раз. Ранее он проходил в 2003, 2006, 2011 и 2018 годах. Однако показы постановок проходили только в столице Урала, в этом году фестиваль расширил географию.
Фестиваль «Золотая маска» открылся показом спектакля «Слава». Также зрители смогут увидеть постановки «Влюбленный Шекспир», «С любимыми не расставайтесь» (по пьесе Александра Володина в постановке театрального режиссёра Генриетты Яновской), «Стиляги» от Театра наций.
Напомним, что в Екатеринбурге 29 июня состоится фестиваль короткометражного кино, в качестве жюри приглашены режиссер Быков и актер из «Игры престолов».
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