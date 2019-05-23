В Нижнем Тагиле покажут спектакли «Золотой маски»

Спектакли «Золотой маски» пройдут в Серове, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском. В Екатеринбург фестиваль приезжает пятый раз. Ранее он проходил в 2003, 2006, 2011 и 2018 годах. Однако показы постановок проходили только в столице Урала, в этом году фестиваль расширил географию.