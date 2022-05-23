Отмененные премьеры фильмов проходят в кинотеатрах Нижнего Тагила

В кинотеатах Нижнего Тагила с 20 мая показывают «Бэтмена» и еще ряд фильмов, официальные премьеры которых в России отменены.

В кинотеатрах «Родина» и «Россия», являющихся частью сети «Премьер Зал», сторонние частные организации, заключившие договор на аренду залов, по выходным нелегально крутят блокбастеры и мультфильмы, премьеры которых отменились в России. Премьеры многих заграничных фильмов были отменены из-за спецоперации Украине. В связи с ней выпустившие их компании приостановили партнерство с Россией. Кинотеатры сняли с себя ответственность за показы, так как их осуществляют частные арендаторы. Для прохода на сеансы достаточно купить попкорн.

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