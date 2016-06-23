Обелиск сотрудникам ОВД, погибшим при выполнении служебного долга, будет установлен в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Новый памятник будет располагаться в сквере перед главным входом здания МВД, сообщает пресс-служба Администрации города.
На прошедшем заседании Градостроительного совета нижнетагильским скульптором Александром Ивановым был представлен макет будущего памятника. По идее художника памятник будет изготовлен из гранита в виде 2-метровой фигуры воина с лавровым венком в ногах. Позади фигуры будет расположен железный меч – символ защиты и мужественности. В основании фигуры воина будут расположены два пилона с выбитыми на них фамилиями 88 воинов, погибших во время войн разных лет и в мирное время при исполнении служебного долга.
Глыба гранита для изготовления памятника уже доставлена в мастерскую скульптора. На создание многоэлементной композиции в камне художник планирует потратить около двух месяцев.
Инициатива создания памятника принадлежит «Объединению «Союз-НТ» - ассоциации предпринимателей. Они же будут осуществлять финансирование.
Памятный камень, который сейчас находится перед зданием городского УВД, перенесут на территорию ОМОНа в Тагилстроевском районе, а на его месте появится новый обелиск.
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