Обелиск сотрудникам ОВД, погибшим при выполнении служебного долга, будет установлен в Нижнем Тагиле (ФОТО)

На прошедшем заседании Градостроительного совета нижнетагильским скульптором Александром Ивановым был представлен макет будущего памятника. По идее художника памятник будет изготовлен из гранита в виде 2-метровой фигуры воина с лавровым венком в ногах. Позади фигуры будет расположен железный меч – символ защиты и мужественности. В основании фигуры воина будут расположены два пилона с выбитыми на них фамилиями 88 воинов, погибших во время войн разных лет и в мирное время при исполнении служебного долга.