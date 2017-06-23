Четыре зоны рекреации предусмотрены для летнего отдыха жителей Нижнего Тагила, но можно ли там купаться? (ФОТО)

Согласно постановлению администрации Нижнего Тагила от 19 мая 2017 года, в городе определены 4 зоны рекреации, на территории которых возможно купание:

Сквер Нижневыйского пруда

Парк Народный

Территория на берегу Тагильского пруда (близ новой гостиницы)

Берег Тагильского пруда в парке им. Бондина

Поскольку в Нижний Тагил пришла, наконец, тёплая летняя погода, журналисты TagilCity.ru задались вопросом - можно ли купаться на территории этих зон уже сейчас?

Места отдыха в настоящее время определены. Тагильчане уже могут отдыхать на побережье. Официального разрешения от Роспотребнадзора на купание там нет, потому отдыхающим рекомендуется с осторожностью относиться к выбору места для него отметили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила в разговоре с журналистами TagilCity.ru.

Представители Роспотребнадзора, в свою очередь, отметили, что анализ проб воды из водоёмов, к которым относятся указанные выше рекреационные зоны, в начале июня показал, что в целом они пригодны для купания. Единственное отклонение, зафиксированное специалистами, касалось цветности воды (окраска столбика на высоте 10 сантиметров). Однако относиться в этим данным следует с осторожностью, поскольку прошло достаточно много времени и из-за потепления те или иные показатели могли выйти за пределы нормы.

На данный момент на территории Нижнего Тагил нет мест, где купание официально разрешено.

Пока санэпидзаключения о пригодности для купания эти зоны рекреации не имеют. Помимо самой организации зон рекреации - их отсыпки песком, установки буйков, лавочек, урн, назначения следящего за порядком человека, должны быть также решены вопросы качества воды. Затем проведена соответствующая экспертиза. После положительного заключения экспертов купание в рекреационных зонах будет официально разрешено рассказал журналистам TagilCity.ru специалист-эксперт территориального отдела Роспотребнадзора в Нижнем Тагиле - Станислав Варнин.

И чиновники администрации Нижнего Тагила, и специалисты Роспотребнадзора, сходятся во мнении, что, вероятнее всего, в течение лета 2017 года такой объем работы не может быть выполнен. А это значит, что тагильчанам предстоит выбирать места для купания исходя из опыта и здравого смысла.

Напомним, что многие жители Нижнего Тагила не дожидаются не только положительных заключений экспертов и разрешения на купания, но и хорошей погоды. Первые купающиеся в Тагильском пруду были замечены уже в середине июня.

Уважаемые читатели, будете ли вы купаться в Нижнем Тагиле этим летом?

Фото: территория рекреации на берегу Тагильского пруда (близ новой гостиницы), 16 июня, 2017 г.