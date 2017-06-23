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Вика Старикова из Нижнего Тагила заняла 3 место на международном фестивале молодых талантов «Поколение Next» в городе Сочи (ФОТО)
Сюжеты:
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Вика Старикова из Нижнего Тагила заняла 3 место на международном фестивале молодых талантов «Поколение Next» в городе Сочи (ФОТО)

23 июня 2017, 13:30Свободное времяКамила Мориак
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