Вика Старикова из Нижнего Тагила заняла 3 место на международном фестивале молодых талантов «Поколение Next» в городе Сочи (ФОТО)

Вокальный конкурс собрал более 500 участников со всей России и Ближнего зарубежья.

Юная певица из Нижнего Тагила Вика Старикова вошла в тройку лидеров и заняла почетное 3 место.

XIV фестиваль юных дарований «Поколение Next» прошел в лучах жаркого солнца и на фоне южных пейзажей - на курорте «Роза Хутор». В конкурсе участвовали молодые люди от 6 до 17 лет.

Итоги конкурса «Поколение Next» объявили на завершающем Гала-концерте.

Мы до последнего не знали, какое место займем – было волнительно! И Вика волновалась, и я. Конкурс прошел 15 июня, а итоги объявили 21-го. 6 дней мы ждали результаты. Жюри серьезное, состав участников сильнейший, более 500 детей и 106 участников в категории Вики! Первый серьезный конкурс для Вики и сразу 3 место! поделилась эмоциями с TagilCity.ru Анна Владимировна Старикова, мама Вики.

Оценивало успехи молодых дарований профессиональное жюри — известные продюсеры, певцы, музыканты, педагоги.

Выступление Вики оценивали музыкальные редакторы проекта «Голос», популярные певцы, президент фестиваля «Поколение Next», он же продюсер известных вокальных проектов на Первом канале – Евгений Орлов. Дочери сказали, что у нее большой потенциал и ей обязательно нужно продолжать свои занятия вокалом, -- поделилась Анна Владимировна.

На протяжении 10 дней участники фестиваля посещали мастер-классы, участвовали в кастингах и танцевальных батлах, отдыхали и выступали перед жюри.

График был плотный. Мы занимались вокалом со звездами эстрады и педагогами. Приняли участие в детском радио «RADIOKIDSFM», Вика попробовала себя в роли радиоведущей. У нас теперь есть сертификат, мы можем эфиры на радио вести рассказала Анна Владимировна.

Удивило и, конечно, порадовало, что Вику узнают. Просят сфотографироваться. После длительного напряжения, кастингов, занятий мы выдохнули, обрадовались третьему месту и теперь гуляем с семьёй. Посетили качающийся, захватывающий дух, длинный мост. Он находится на высоте 300 метров. Около 900 метром мы прошли туда и обратно. Вика узнала новых людей, подружилась со многими детьми, получила массу эмоций и впечатлений добавила Анна Владимировна.