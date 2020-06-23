Художники из Нижнего Тагила создали 75-килограммовый поднос к юбилею Победы

На подносе изображен парад Победы на Красной площади в 1945 году. Художники запечатлели момент, когда солдаты бросают вражеские знамена к мавзолею.

Размер подноса 130 на 170 см. На его создание ушло несколько недель. Также сразу несколько мастеров трудились над изделием. Директор колледжа прикладного искусства и дизайна Людмила Павленко рассказала, что поднос выполнен в технике лаковой живописи — традиционной уральской технике.