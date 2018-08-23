14 команд в Нижнем Тагиле участвуют в чемпионате по пожарно-спасательному спорту

Чемпионат области, в котором будут соревноваться огнеборцы, открылся в Нижнем Тагиле 22 августа. Для того, чтобы принять в нем участие, из 14 городов региона в Нижний Тагил приехали спасатели.

В первый день чемпионата спасатели соревновались в боевом развертывании. Участники команды прокладывали пожарный рукав от пожарной машины, затем струей воды нужно попасть в 5-сантиметровое отверстие. Через него заполняется 10-литровая емкость. О том, что емкость наполнилась, участников оповещает спецсигнал.

По итогам первого дня соревнований первое месть заняли огнеборцы из Артемовского, второе – из Каменска-Уральского, на третьем месте оказалась команда из Новоуральска.