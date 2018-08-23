Викторина о Дне флага прошла для детей в тагильском лагере «Уральский огонек»

Организаторы мероприятия рассказали воспитанникам лагеря об истории возникновения флага России и продемонстрировали видеопрезентацию на эту тему, также в рамках занятия прошла викторина о флаге.

Кроме истории флага дети узнали и о других символах государственности: гимне и гербе РФ.