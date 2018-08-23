Викторина о Дне флага прошла для детей в тагильском лагере «Уральский огонек»
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Тематическую викторину, посвященную Дню флага, для подростков в лагере «Уральский огонек» провели сотрудники полиции и библиотекари 22 августа.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: Пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»
Организаторы мероприятия рассказали воспитанникам лагеря об истории возникновения флага России и продемонстрировали видеопрезентацию на эту тему, также в рамках занятия прошла викторина о флаге.
Кроме истории флага дети узнали и о других символах государственности: гимне и гербе РФ.
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В заключение занятия ребята одного из отрядов спели для всех песню о России.
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