«Екатеринбург Арена» попала в испанский рейтинг самых дрянных стадионов мира

Причиной попадания в список стали временные выносные трибуны. Испанцы назвали их роковыми, поскольку, по их мнению, такие трибуны не безопасны.

К счастью, несчастных случаев не было, но это временное решение не казалось лучшим, пишет Marca.

Ранее британское издание The Telegraph назвало временные трибуны «сумасшедшими».