«Екатеринбург Арена» попала в испанский рейтинг самых дрянных стадионов мира
Сегодня, 20:02Свободное времяФото: Медиахолдинг 1Mi
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Испанская газета Marca составила рейтинг самых «дрянных» спортивных стадионов мира, «Екатеринбург Арена» попала в их число, сообщает Sportbox.
Сюжеты: Екатеринбург
Причиной попадания в список стали временные выносные трибуны. Испанцы назвали их роковыми, поскольку, по их мнению, такие трибуны не безопасны.
К счастью, несчастных случаев не было, но это временное решение не казалось лучшим, пишет Marca.
Ранее британское издание The Telegraph назвало временные трибуны «сумасшедшими».
Временные трибуны установили на «Екатеринбург Арене» для большей вместимости зрителей во время ЧМ по футболу. По требованию ФИФА вместимость стадиона должна была составлять 35 тысяч зрителей. Временные трибуны хотели демонтировать после ЧМ, но оставили до открытия Универсиады.
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