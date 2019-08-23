Под Нижним Тагилом состоится гастрономический фестиваль уральской кухни
Сегодня, 13:23Свободное времяФото: 1Mediainvest.ru
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14 сентября под Нижним Тагилом пройдет гастрономический фестиваль «Висимский пикник. Путешествие к уральской кухне», пишет «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Как сообщили в пресс-службе туркластера «Гора Белая», под открытым небом известные рестораторы приготовят блюда уральской кухни по старинным рецептам.
Кроме того, гости мероприятия смогут посетить оленью ферму в Висиме, побывать в интерактивном доме-музее «Русская изба», музее-мастерской Черепановых.
Для жителей Нижнего Тагила и Екатеринбурга будет организовано транспортное сообщение. Программа праздника будет интересна как взрослым, так и детям.
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