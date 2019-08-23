Под Нижним Тагилом состоится гастрономический фестиваль уральской кухни

Как сообщили в пресс-службе туркластера «Гора Белая», под открытым небом известные рестораторы приготовят блюда уральской кухни по старинным рецептам.

Кроме того, гости мероприятия смогут посетить оленью ферму в Висиме, побывать в интерактивном доме-музее «Русская изба», музее-мастерской Черепановых.