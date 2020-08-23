Астрологи рассказали каким знакам зодиака пора строить планы на будущее 24 августа

Скорпион

С точки зрения общения день пройдет не очень удачно. Даже обсуждение незначительных вопросов может вылиться в ссору. Проблема в том, что вы стараетесь стоять на своем и не слушаете тех, кто с вами не согласен. В работе день сложится удачно. Вы будете энергичны и уверены в себе. Это позволит добиться определенного успеха. Во второй половине дня возможны неожиданные события, которые заставят вас поменять свои планы.