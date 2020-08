Астрологи рассказали каким знакам зодиака пора строить планы на будущее 24 августа

Гороскоп на 24 августа предсказывает некоторым знакам зодиака, что пора начинать строить планы на будущее, а у кого-то предвидятся карьерные перемены. Что еще рассказали астрологи, расскажем далее.

Овен Вы особенно внимательны и проницательны. Ни одна мелочь от вас не ускользает. День прекрасно подходит для новых начинаний. Вам легко дается общение, даже с теми, к кому не удавалось найти подход. Однако в первой половине дня все же возможны преграды в деловых контактах. Обязательно найдите время для отдыха, чтобы разгрузить нервную систему, иначе в конце дня вы будете истощены. Телец День подходит для того, чтобы строить планы. Вы правильно оцените свои силы и не станете браться за то, что выполнить невозможно. Придется постараться, чтобы найти с окружающими общий язык. Возможна некоторая напряженность. На работе со всеми делами вы справляетесь хорошо. Однако в второй половине дня могут возникать проблемы, но они вас не огорчат. Близнецы День не подходит для новых дел, лучше займитесь планированием. Учтите, что не все получится осуществить из того, что задумывалось ранее. Окружающие могут не оценить ваши замыслы и раскритиковать их, причем не всегда тактично. Постарайтесь не терять самообладание, чтобы не ввязаться в конфликт. Во второй половине дня появится возможность сменить обстановку и приятно провести время. Рак День обещает быть насыщенным и интересным. Вас ожидают события, о которых захочется рассказать всем. Возможны необычные знакомства и встречи. Во второй половине дня возможен приятный сюрприз или денежное поступление. На работе не все получится сделать, что планировалось, а потому расставляйте приоритеты. Лев Астрологи предсказывают, что день будет напряженным. Вас будут расстраивать любые пустяки. Появится несколько хороших идей, но лучше отложить их реализацию на более благоприятное время. В первой половине дня рекомендуется выполнить большую часть важных дел. Дева Вы с удовольствием беретесь за любые дела, в том числе и те, которые раньше казались сложными. Возможно, решатся какие-то вопросы, которые вас давно тревожат. На работе появятся интересные идеи, но рассказать о них получится не у всех. Может помешать застенчивость и неуверенность в себе. Весы Не лучший день, чтобы торопиться. Любые решения должны приниматься обдуманно. Если вам дают совет, обязательно к нему прислушивайтесь. Возможны денежные поступления из неожиданных источников. На работе пора заняться налаживанием деловых контактов. День пройдет спокойно без лишней напряженности. Скорпион С точки зрения общения день пройдет не очень удачно. Даже обсуждение незначительных вопросов может вылиться в ссору. Проблема в том, что вы стараетесь стоять на своем и не слушаете тех, кто с вами не согласен. В работе день сложится удачно. Вы будете энергичны и уверены в себе. Это позволит добиться определенного успеха. Во второй половине дня возможны неожиданные события, которые заставят вас поменять свои планы. Стрелец У вас появится возможность воплотить в жизнь то, что было задумано давно. Вам непросто принимать решения на ходу, но все получается. Вы отлично справляетесь со сложными и запутанными делами. С коллегами старайтесь быть сдержаннее и тактичнее, потому что не все способны работать в быстром ритме. Козерог День не обойдется без недоразумений. Сложности могут возникнуть тогда, когда это ожидается меньше всего. Несмотря на все, трудности будут преодолены. Не стоит торопиться принимать какие-то финансовые решения. Тут легко ошибиться. На работе вам, возможно, предложат повышение, но подумайте хорошо, стоит ли соглашаться. Вы должны быть уверены, что справитесь с новыми обязанностями. Водолей В этот день наиболее удачными являются нестандартные решения. Не бойтесь экспериментировать и импровизировать. Неплохой день для работы с документацией, контактов с государственными органами, а также решения финансовых вопросов. При этом обстановка на работе будет напряженной, но за счет вашей коммуникабельности все проблемы будут решены. Рыбы День благоприятен для работы и других полезных дел. У вас могут возникать сложности, но вы с ними легко справляетесь. В работе предвидятся карьерные перемены. Возможно, вам будет предложена новая должность. Однако справитесь ли вы, понять будет сложно. В конце дня стоит привести текущие дела в порядок.

