Энергетика и костюм медведя: двое екатеринбуржцев прошли в 5 сезон шоу «Танцы» на ТНТ

27-летний Иван Келик пришел на отборочный тур в Челябинске. Он удивил жюри, станцевав хип-хоп с элементами локинга. Наставник Татьяна Денисова отметила энергетику Ивана и его «игровую» манеру движений.

Перед выступлением в интервью Иван рассказал, что родился и вырос в поселке Исток, потом переехал учиться в Екатеринбург и начал танцевать в университетской хип-хоп-студии.