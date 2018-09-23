Энергетика и костюм медведя: двое екатеринбуржцев прошли в 5 сезон шоу «Танцы» на ТНТ
Сегодня, 15:00Свободное время
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Двое танцоров из Екатеринбурга прошли в пятый сезон шоу «Танцы» на ТНТ. Один удивил жюри костюмом медведя, другой своей энергетикой.
Сюжеты: Екатеринбург
27-летний Иван Келик пришел на отборочный тур в Челябинске. Он удивил жюри, станцевав хип-хоп с элементами локинга. Наставник Татьяна Денисова отметила энергетику Ивана и его «игровую» манеру движений.
Перед выступлением в интервью Иван рассказал, что родился и вырос в поселке Исток, потом переехал учиться в Екатеринбург и начал танцевать в университетской хип-хоп-студии.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Второй участник из Екатеринбурга, прошедший в проект, — это 34-летний Алексей Антропов. Он танцевал брейк в костюме медведя, пишет Е1.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей