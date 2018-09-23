Эскиз спектакля «Ангелочек» показан на сцене Нижнетагильского драматического театра

Спектакль был поставлен по одноимённому рассказу Леонида Андреева, инсценировка – Ярославы Пулинович. Режиссёром выступила Екатерина Гороховская из Санкт-Петербурга. Ей удалось поставит спектакль за четыре дня.

«Ангелочек» повествует о семье Свешниковых, живущих в XIX веке. Главный герой – подросток Сашка в исполнении Романа Ретунского – вполне может встретиться в настоящее время, рассказали в пресс-службе театра.

Эпохи замиксованы. Благополучный внешне дом Свешниковых - из XIX века, а Сашкина семья – наши современники.