Эскиз спектакля «Ангелочек» показан на сцене Нижнетагильского драматического театра
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В Нижнетагильском драматическом театре 21 сентября состоялся показ эскиза спектакля под названием «Ангелочек». Зрители встретили работу участницы Лаборатории молодой режиссуры «Театр – поколению Z».
Сюжеты: Нижний Тагил
Спектакль был поставлен по одноимённому рассказу Леонида Андреева, инсценировка – Ярославы Пулинович. Режиссёром выступила Екатерина Гороховская из Санкт-Петербурга. Ей удалось поставит спектакль за четыре дня.
«Ангелочек» повествует о семье Свешниковых, живущих в XIX веке. Главный герой – подросток Сашка в исполнении Романа Ретунского – вполне может встретиться в настоящее время, рассказали в пресс-службе театра.
Эпохи замиксованы. Благополучный внешне дом Свешниковых - из XIX века, а Сашкина семья – наши современники.
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Другие роли исполнили Марианна Булыгина, Алексей Крапов, Елена Макарова, Ирина Вакуленко, Юрий Овчинников и Игорь Булыгин.
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