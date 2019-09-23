В Нижний Тагил приедет Герой России Владимир Шарпатов
Сегодня, 14:35Свободное времяФото: Тюменская областная дума
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24 сентября с рабочим визитом Нижний Тагил посетит Герой России Владимир Ильич Шарпатов, сообщает администрация города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Шарпатов встретится с кадетами школы № 21, с представителями детского военно-патриотического объединения «Кадетское братство» школы № 13, с курсантами военно-патриотических клубов.
Шарпатов — командир самолёта Ил-76, принудительно посаженного на аэродром вблизи города Кандагар в Афганистане. Спустя год, в августе 1996 года, экипаж самолёта совершил побег из плена.
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