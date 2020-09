Почти всем знакам зодиака астрологи предсказывают напряжение в отношениях 24 сентября

Практически всем знакам зодиака астрологи предсказывают на 23 сентября напряженность в отношениях. Будьте аккуратны в своих действиях и не принимайте скоропалительных решений.

Овен День обещает быть насыщенным и плодотворным. У вас будет немало новых задач. Могут возникнуть сложности с их выполнением, но вы справитесь. У вас появится возможность помириться с теми, с кем вы в ссоре. Астрологи обещают денежные поступления. На работе у вас все будет отлично получаться, так что пользуйтесь моментом. Со своим здоровьем будьте осторожнее. Возможны проблемы с сердечно-сосудистой системой. Не стоит также ходить на косметические процедуры. Лучше проведите их дома. В отношениях день будет непредсказуемым. Попробуйте сначала стабилизировать эмоциональное состояние и только потом уже оценивайте ситуацию. Телец Старайтесь в этот день не позволять захватить вас легкомыслию. К любому, даже самому простому делу, относитесь серьезно. С решением финансовых вопросов тоже не торопитесь. В результате это поможет заключить выгодную сделку. Энергии у вас будет очень много. Чтобы ее потратить, рекомендуется заняться спортом, например, шейпингом или аэробикой. В отношениях старайтесь оценивать ситуацию трезво и просчитывать возможные последствия поведения вашей второй половины. Близнецы В первой половине дня не все пойдет по плану, так что не стоит сильно переживать, а просто смиритесь с обстоятельствами. Ближе к обеду ситуация изменится. Вы можете получить необычное предложение. Если вы согласитесь на него, то явно не пожалеете. Скорее всего, появятся новые планы, но реализовать их получится не сразу. Вам могут предложить повышение. Рекомендуется больше заниматься физическими нагрузками. Стоит начать соблюдать диету, если вы давно собирались это сделать. Любые косметические процедуры противопоказаны, даже самые безобидные, по вашему мнению. В отношениях будет немного сложнее обычного. Причиной может стать различие точек зрения на некоторые события. Рак День подходит для привычных дел и решения повседневных задач. Не стоит ставить смелые эксперименты. На работе, чтобы добиться успеха, придется хорошо постараться. Вам откроются карьерные перспективы. Возможно, предложат повышение. Старайтесь избегать конфликтных ситуаций, так как ваша нервная система нестабильна. В отношениях может возникнуть критическая ситуация. Старайтесь оценивать события трезво и не принимать решения сгоряча. Лев День идеален для принятия важных решений. Вам удается трезво оценивать ситуацию в целом, а также свои возможности. Вы никому не позволяете сбивать себя с толку. Возможно, вам поступит интересное предложение по работе. С общением вы не испытываете проблем. Вам легко находить общий язык с каждым. На работе вас будут раздражать люди, которые стараются переложить свои обязанности на вас. В плане здоровья день подходит для проведения общеукрепляющих процедур. Неплохо бы сделать маску в домашних условиях. В отношениях вам придется быстро ориентироваться в нестандартных для вас ситуациях. Однако вы со всем справитесь. Дева Начало дня обещает быть насыщенным. Вы можете заниматься сразу несколькими делами и при этом успешно. Намного спокойнее пройдет вторая половина дня. Найдите время для отдыха и любимого дела. Хорошо бы совершить какие-то небольшие покупки. Вас ожидает приятный сюрприз. Рекомендуется уделить внимание своему питанию. Оно должно быть сбалансированным. Кроме того, день удачен для физических нагрузок, релаксации, медитации и йоги. В отношениях помните, что гордость — не лучший советчик. Постарайтесь усмирить свою гордыню. Весы День будет напряженным и утомительным. Не все получается так, как бы вам хотелось. Все же постарайтесь сохранять позитивный настрой. Ваша уверенность в себе позволит изменить ситуацию. Не требуйте в этот день слишком многого от себя или от других. Проявляйте снисходительность. Ваше обаяние поможет в работе. Вы будете легко сходиться с людьми. Астрологи советуют задуматься о смене имиджа и начать воплощать идеи в жизнь. В отношениях возможно эмоциональное напряжение, но если вы спокойно будете реагировать на все происходящее, то и конфликта не возникнет. Скорпион День будет ярким на приятные события. Возможны удачные совпадения и приятные сюрпризы. Из ситуации извлекайте максимум, все пойдет вам на пользу. Вы справитесь с любыми, даже самыми сложными задачами. Однако старайтесь не торопить события. На работе вы будете отличаться своим самообладанием и внимательностью. В отношениях может нарастать беспокойство. Старайтесь не планировать никаких серьезных разговоров. Стрелец Полагайтесь на свою интуицию. Ее подсказки точны, особенно в личных отношениях. На работе вам захочется проявить фантазию. Это похвально, но будьте осторожны, потому что ваши взгляды понятны не всем. День не подходит для посещения врачей. Возможны проблемы со здоровьем из-за напряженного графика работы. Рекомендуется прогуляться на свежем воздухе или заняться спортом, но только таким, который не просто укрепляет мышцы, но и помогает вернуть душевный баланс. В отношениях вы будете обеспокоены разделением полномочий со своим партнером. Придется найти компромисс. Козерог Эмоционально благоприятный день. У вас многое получается хорошо и вы добиваетесь успеха там, где у других не получилось. Возможны новые приятные знакомства. Вы производите хорошее впечатление на окружающих. На работе вас никто не будет отвлекать от дел. Это принесет свои плоды. Возможно, вам предложат повышение. Рекомендуется посетить косметолога, парикмахера или сходить на спа-процедуры. В отношениях будет сложно настроиться на одну волну со своей второй половиной. Вас могут неправильно понять. Так что будьте аккуратны со словами и действиями. Водолей На работе у вас все будет получаться как нельзя лучше. Вы справитесь с абсолютно любой задачей. Вы сможете выполнить все задачи, которые были запланированы. Старайтесь избегать рутины. В плане здоровья, постарайтесь искоренить свои вредные привычки. Также не стоит зацикливаться на внешности и покупках. Обратите внимание на свой внутренний мир. В отношениях старайтесь не принимать скоропалительных решений. Если вы чувствуете, что не можете справиться со своими эмоциями, то лучше сначала совладайте с ними сначала и только потом что-то решайте. Рыбы День обещает быть благоприятным. Вы стараетесь добиваться во всем лучших результатов и у вас это получается. Возможно, вы получите предложение о сотрудничестве. Рекомендуется заняться тем, что уже давно вас интересовало. В отношениях преобладают позитивные тенденции. Вам удается ладить со своими близкими. Если вас давно беспокоили какие-то вопросы, то пора их решить, так как в этот день можно не бояться ссоры.

