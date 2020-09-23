Почти всем знакам зодиака астрологи предсказывают напряжение в отношениях 24 сентября

Весы

День будет напряженным и утомительным. Не все получается так, как бы вам хотелось. Все же постарайтесь сохранять позитивный настрой. Ваша уверенность в себе позволит изменить ситуацию. Не требуйте в этот день слишком многого от себя или от других. Проявляйте снисходительность. Ваше обаяние поможет в работе. Вы будете легко сходиться с людьми. Астрологи советуют задуматься о смене имиджа и начать воплощать идеи в жизнь. В отношениях возможно эмоциональное напряжение, но если вы спокойно будете реагировать на все происходящее, то и конфликта не возникнет.