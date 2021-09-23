Уральская семья музыкантов одним роликом стали звездами TikTok

Уральская семья музыкантов одним роликом стали звездами TikTok
Уральская семья музыкантов одним роликом стали звездами TikTok
Сегодня, 17:41Свободное времяФото: 1МI
Уральское трио музыкантов покоряют зрителей в соцсетях. Их ролики сразу становятся вирусными и набирают миллионы просмотров.

Семья уральских музыкантов Нечитайло покоряют зрителей с каждым выложенным в интернет роликом, сообщает «КП-Екатеринбург».

Музыканты играют музыку известных мировых легенд, их ролики сразу становятся вирусными и набирают миллионы просмотров. Глава семейного трио «SomethingFamilyband» из Каменск-Уральского Александр Нечитайло и двое его сыновей 11 и 15 лет, три года дают концерты на улицах уральских городов и деревень.

Музыкантов часто зовут выступить на Дне города и различных благотворительных мероприятиях. Семья Нечитайло многодетная: помимо двух старших сыновей-музыкантов, родители воспитывают еще троих малолетних детей. В планах уральских звезд TikTok снять несколько профессиональных клипов и записать альбом.

Напомним, певица из Екатеринбурга и звезда лейбла Black Star Клава Кока вошла в топ самых сексуальных женщин страны.

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