Качественные ритуальные услуги в Екатеринбурге от Ritual.ru

Ритуальные услуги высшего качества в Екатеринбурге

Благодаря опыту работы в сфере ритуальных услуг сотрудники службы РИТУАЛ.РУ в минимальные сроки смогут подготовить условия для проведения красивой похоронной процессии с учетом всех требований и пожеланий заказчика.

Преимущества представительства официальной ритуальной службы РИТУАЛ.РУ

Сегодня на рынке ритуальных услуг работает достаточное количество компаний, но не каждая из них способна максимально тактично и грамотно организовать похороны, решить организационные вопросы и выполнить другие сопутствующие действия. Наши специалисты имеют достаточный опыт и навыки работы в ритуальной сфере. Они хорошо знают правила проведения подобных церемоний и способны предоставить все необходимые услуги комплексно. В результате родственники и близкие покойного смогут позволить себе полностью сосредоточиться на прощании, доверив решение наиболее сложных вопросов профессионалам.

К основным преимуществам ритуальной службы РИТУАЛ.РУ относятся:

наличие у сотрудников службы значительного опыта работы в данной сфере;

большой выбор ритуальных услуг от организации похорон до дезинфекции помещения;

использование в работе службы современного оснащения;

возможность комплексного получения всех ритуальных услуг;

контроль за ценами службы осуществляется государством;

заказчик может выбрать определенный пакет организации похорон в соответствии со своими финансовыми возможностями и требованиями;

услуги службы доступны в любое время суток, воспользоваться ими всегда можно в режиме онлайн;

возможность вызова ритуального агента, который точно знает все нюансы организации похорон и может сразу взять на себя их организацию;

стоимость предоставляемых ритуальных услуг полностью соответствует качеству выполняемых работ.

Обращение в ритуальную службу РИТУАЛ.РУ станет самым верным решением в непростой ситуации и однозначно избавит родственников и близких покойного от множества трудностей и хлопот.

Перечень предоставляемых услуг

В зависимости от финансового благосостояния заказчика, можно выбрать соответствующий пакет ритуальных услуг, которые доступны к заказу комплексно и отдельно. С ценами и описанием услуг можно ознакомиться на сайте https://ekb.ritual.ru/.

К услугам, предоставляемым службой РИТУАЛ.РУ относятся:

вызов ритуального агента;

организация похоронной процессии;

носильщики гроба;

музыкальное сопровождение;

транспортировка тела;

аренда транспорта и помещений;

отпевание;

панихида;

дезинфекция помещения;

кремация;

бальзамирование;

эксгумация;

изготовление посмертной маски;

перезахоронение тела.