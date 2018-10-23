Качественные ритуальные услуги в Екатеринбурге от Ritual.ru
В связи с открытием нового представительства официальной ритуальной службы РИТУАЛ.РУ в Екатеринбурге организацию достойных похорон близкого человека теперь можно доверить специалистам.
Ритуальные услуги высшего качества в Екатеринбурге
Благодаря опыту работы в сфере ритуальных услуг сотрудники службы РИТУАЛ.РУ в минимальные сроки смогут подготовить условия для проведения красивой похоронной процессии с учетом всех требований и пожеланий заказчика.
Преимущества представительства официальной ритуальной службы РИТУАЛ.РУ
Сегодня на рынке ритуальных услуг работает достаточное количество компаний, но не каждая из них способна максимально тактично и грамотно организовать похороны, решить организационные вопросы и выполнить другие сопутствующие действия. Наши специалисты имеют достаточный опыт и навыки работы в ритуальной сфере. Они хорошо знают правила проведения подобных церемоний и способны предоставить все необходимые услуги комплексно. В результате родственники и близкие покойного смогут позволить себе полностью сосредоточиться на прощании, доверив решение наиболее сложных вопросов профессионалам.
К основным преимуществам ритуальной службы РИТУАЛ.РУ относятся:
- наличие у сотрудников службы значительного опыта работы в данной сфере;
- большой выбор ритуальных услуг от организации похорон до дезинфекции помещения;
- использование в работе службы современного оснащения;
- возможность комплексного получения всех ритуальных услуг;
- контроль за ценами службы осуществляется государством;
- заказчик может выбрать определенный пакет организации похорон в соответствии со своими финансовыми возможностями и требованиями;
- услуги службы доступны в любое время суток, воспользоваться ими всегда можно в режиме онлайн;
- возможность вызова ритуального агента, который точно знает все нюансы организации похорон и может сразу взять на себя их организацию;
- стоимость предоставляемых ритуальных услуг полностью соответствует качеству выполняемых работ.
Обращение в ритуальную службу РИТУАЛ.РУ станет самым верным решением в непростой ситуации и однозначно избавит родственников и близких покойного от множества трудностей и хлопот.
Перечень предоставляемых услуг
В зависимости от финансового благосостояния заказчика, можно выбрать соответствующий пакет ритуальных услуг, которые доступны к заказу комплексно и отдельно. С ценами и описанием услуг можно ознакомиться на сайте https://ekb.ritual.ru/.
К услугам, предоставляемым службой РИТУАЛ.РУ относятся:
- вызов ритуального агента;
- организация похоронной процессии;
- носильщики гроба;
- музыкальное сопровождение;
- транспортировка тела;
- аренда транспорта и помещений;
- отпевание;
- панихида;
- дезинфекция помещения;
- кремация;
- бальзамирование;
- эксгумация;
- изготовление посмертной маски;
- перезахоронение тела.
Вне зависимости от сложности ситуации специалисты ритуальной службы РИТУАЛ.РУ готовы в любой момент прийти на помощь родственникам умершего и организовать достойную церемонию на высшем уровне.