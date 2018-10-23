Ритуальная служба Ritual.ru открылась в Санкт-Петербурге

Недавно в городе открылось официальное представительство известной компании «Ritual.ru» – сотрудники Городской похоронной службы оказывают качественные комплексные услуги по захоронению, кремации, обеспечению ритуальными товарами. Главная особенность агентства – фиксированная цена выбранного пакета услуг и отсутствие дополнительных «поборов». Кроме того, сотрудники агентства консультируют клиентов по поводу положенных их льгот и учитывают помощь правительства при расчете общей суммы.

Что предлагает «СПб.Ritual.ru»

Немаловажным достоинством обслуживания является полное сопровождение траурного мероприятия. При первой встрече с ритуальным агентом, вызов которого бесплатный, можно сразу выбрать желаемый уровень похорон и ценовой план, оформить договор. Пока ответственные опытные сотрудники занимаются подготовкой мероприятия, вы сможете провести последние часы с покинувшим вас навсегда родным человеком. Не стоит беспокоиться, даже самые дешевые похороны пройдут на должном уровне. Среди предоставляемых агентством услуг:

оформление документации;

перевозка умершего;

обеспечение специализированным транспортом;

подготовка и доставка по месту требования ритуальных атрибутов – венков с траурными лентами, цветочных корзин, текстильных изделий, гроба;

договоренность об отпевании;

проведение траурной церемонии, кремации или похорон;

оформление могилы, установка временного памятника и таблички;

помощь в организации поминок;

дополнительные услуги.

Преимущества

Тактичность, порядочность и ответственность сотрудников всех уровней – важное достоинство в работе «СПб.Ritual.ru». В коллективе крайне отрицательно относятся к мошенничеству, необязательности, наглым вымогательствам, с которыми нередко приходится сталкиваться ослабленным горем людям. В новом агентстве вы услышите лишь слова сочувствия и поддержки, а стоимость церемонии прощания остается неизменной и соответствующей заключенному договору. Для работников городской службы неважно, выбрали вы обычные стандартные похороны или VIP вариант. Скорбная церемония проходит достойно и респектабельно, а сопровождающий мероприятие представитель агентства не допускает временных задержек и сбоев.