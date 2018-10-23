Сближение Луны с Ураном можно будет наблюдать в Свердловской области ночью 24 октября
Сегодня, 10:35Свободное времяФото: pxhere.com
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Ночью 24 октября в небе над Свердловской областью можно будет наблюдать, как Луна сближается с планетой Уран.
В эту ночь Земля будет находиться на максимально близком расстоянии от Урана. Расстояние между ними составит 2,823 миллиарда километров.
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Фото: планетарий Stellarium
Как рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев, наблюдать Уран невооруженным глазом в городских условиях будет невозможно. Поэтому лучше всего использовать телескоп, так как при увеличении в 100 крат можно разглядеть диск Урана, пишет E1.ru.
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