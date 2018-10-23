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Витрина благотворительных фондов появилась в «Одноклассниках»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Витрина благотворительных фондов появилась в «Одноклассниках»

Сегодня, 06:30Свободное времяФото: пресс-служба соцсети «Одноклассники»
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