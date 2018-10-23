Витрина благотворительных фондов появилась в «Одноклассниках»
Сегодня, 06:30Свободное времяФото: пресс-служба соцсети «Одноклассники»
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Витрина благотворительных фондов появилась в «Одноклассниках». Пользователи могут сделать пожертвования, не покидая соцсеть.
Для того, чтобы воспользоваться новой возможностью, необходимо зайти в раздел «Услуги и купоны» и через раздел «Благотворительность» можно отправлять пожертвования на счета благотворительных фондов с помощью банковской карты.
Комиссия банков составит 1% от суммы перевода плюс 8 рублей. Соцсеть «Одноклассники» не взымает комиссию.
Услуга доступна на всех устройствах, сообщает пресс-служба соцсети «Одноклассники».
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