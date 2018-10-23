Яркие новинки, чтобы полезно провести выходные

Просмотр фильма может стать неплохим вариантом. Чтобы долго не думать о том, что посмотреть, мы, совместно с онлайн-кинотеатром ivi.ru, подобрали несколько лучших кино новинок.

Ярмарка тщеславия

Сюжет разворачивается вокруг бедной сироты Беки Шарп, которую судьба заставляет везде и во всем пробиваться самостоятельно. Бедные кварталы Лондона – ее обычное местопребывания, однако даже находясь здесь, она рассчитывает на то, что высшее общество ее ждет. Великолепная внешность и природный шарм в сочетании с правильным воспитанием делают свое дело, а потому вместе со своей подружкой главная героиня упорно продвигается по ступеням столь желанной для нее социальной лестницы, веря в то, что ее счастье где-то близко, и невзирая на недоброжелателей и завистников. Сериал уже доступен к просмотру https://www.ivi.ru/watch/yarmarka-tscheslaviya/226644.

Миссис Хайд

Главная героиня – мадам Жекиль, обычная учительница. Ей, как некоторым представителям данной профессии, свойственны определенные комплексы, в учительском коллективе всегда присутствуют личности, которых мало кто уважает, коллеги ни во что не ставят, а ученики и вовсе насмехаются и допускают злобные шутки. Перемены в жизни преподавательницы наступают в тот момент, когда удар током пробуждает в ней совершенно иную личность – миссис Хайд. Отныне серой мышки больше нет – перед всеми предстает женщина, способная ответить и демонстрирующая чувство собственного достоинства. Сериал уже доступен к просмотру https://www.ivi.ru/watch/181292/trailers.

Счастья! Здоровья!

Истинно русская комедия о трех свадьбах, в которой удалось четко воплотить весь колорит национальных традиций разных народов. Как ни странно, женятся молодые люди – главные герои сюжета – по совершенно разным причинам, среди которых любовь зачастую оказывается вовсе не на первом месте. Зритель за один только вечер окунется в самый невероятный круговорот событий и неожиданных перипетий, ему остается только своевременно переключаться и улавливать мысли.

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