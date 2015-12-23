В Год кино свердловчане увидят 100 лучших отечественных фильмов

Огромное количество людей, в первую очередь молодых, которые не видели фильмы, вышедшие в последние годы, которые безусловно, заслуживают интереса. Задача сделать так, чтобы в Год кино вот этот потерянный зритель с фильмами познакомился.

Перечень фильмов сейчас составляют в министерстве культуры. В первую очередь увидеть их должны будут уральские школьники и студенты. Также в Свердловской области пройдет фестиваль «позитивного кино», где покажут ленты со счастливым концом. В планах областных властей, кроме того, отремонтировать кинозалы и заменить устаревшее оборудование на современное, а в Камышлове, Ирбите и Богдановиче вовсе открыть новые кинотеатры. Деньги на это будут выделены, в частности, из федеральной казны.