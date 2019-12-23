Лось, медведь и хозяйка Медной горы. Свердловчане могут выбрать символ Универсиады

Для начала участникам предлагается выбрать категорию, в которой они готовы проголосовать: животный мир, растения, сказочные персонажи. В каждой из категорий представлены несколько вариантов. В категории животные: кабан, волк, лось, енотовидная собака, черный аист, северный олень, бурый медведь, лиса и соболь. Среди сказочных персонажей: Серебряное копытце, хозяйка Медной горы, Каменный цветок. Среди растений и камней: изумруд, топаз, уральская лиственница. В случае, если не понравится ни один из вариантов, — можно предложить свой.