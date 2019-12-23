Тагильские школьники получат подарки за фотографии класса

В конкурсе могут принять участие ученики первого-одиннадцатого классов школ города и пригорода. На суд жюри должны быть представлены не более трех фотографий класса из музеев, турпоходов, интерактивных квестов.

Участники конкурса возрастной категории 1-4 класс за первое место получат экскурсию по контактному зоопарку, за второе место — экскурсию по комплексу трамплинов «Аист», третье место — посещение киносеанса в «Красногвардейце», четвертое место — сертификат на экскурсию по маршруту «Малахитовая линия».

Победители старшей возрастной группы получат сертификаты на квест-игры, экскурсии в «Аист» и сертификаты в пиццерию.