Тагильские школьники получат подарки за фотографии класса
Сегодня, 13:03Свободное времяФото: TagilCity.ru
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В Нижнем Тагиле школьники получат подарки за лучшее фото в конкурсе «Самый активный класс», сообщает администрация города.
Сюжеты: Нижний Тагил
В конкурсе могут принять участие ученики первого-одиннадцатого классов школ города и пригорода. На суд жюри должны быть представлены не более трех фотографий класса из музеев, турпоходов, интерактивных квестов.
Участники конкурса возрастной категории 1-4 класс за первое место получат экскурсию по контактному зоопарку, за второе место — экскурсию по комплексу трамплинов «Аист», третье место — посещение киносеанса в «Красногвардейце», четвертое место — сертификат на экскурсию по маршруту «Малахитовая линия».
Победители старшей возрастной группы получат сертификаты на квест-игры, экскурсии в «Аист» и сертификаты в пиццерию.
Принять участие в конкурсе можно с 16 декабря 2019 года по 8 января 2020 года. Итоги подведут 9 января на сайте turizmnt.ru
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