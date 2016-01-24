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«Это пытки и муки для животных»: в Екатеринбурге активисты выступили за запрет передвижных дельфинариев
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Это пытки и муки для животных»: в Екатеринбурге активисты выступили за запрет передвижных дельфинариев

24 января 2016, 10:30Свободное времяАлександра Логинова
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