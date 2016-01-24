«Это пытки и муки для животных»: в Екатеринбурге активисты выступили за запрет передвижных дельфинариев

В ней приняли участие несколько человек. В Екатеринбурге выступают против строительства дельфинариев. В субботу в час дня на улице Шварца, прямо у входа в передвижной дельфинарий, собралось несколько человек с плакатами и листовками, призывающими запретить подобные развлечения.

Это жестокое и низкопробное зрелище, - считает организатор акции Юрий Бухнер. – И оно может привести к моральной деградации.

По словам участников пикета, дельфины, участвующие в шоу, подвергаются пыткам и нередко погибают в неволе.

Их отлавливают у берегов Японии, - продолжает активист. – Хотя нам говорят, что это черноморские дельфины.

Участники акции раздавали людям, идущим в дельфинарий, листовки с просьбой игнорировать такие развлекательные места.

Также обеспокоенность зоозащитников вызывает и запланированное строительство стационарного дельфинария возле аквапарка «Лимпопо».

Пока это новое для нашего города развлечение, и его можно пресечь на корню уверен Бухнер.

К слову, это уже вторая акция, проводимая активистами. Первая прошла 2 января в 25-градусный мороз.

Между тем один из присутствующих мужчин, не назвавший свое имя, заявил, что пикет проводится с целью отпугнуть клиентов от дельфинария.

Это делают наши конкуренты, - сказал неизвестный. – Они лишь прикрываются благими идеями.