«Это пытки и муки для животных»: в Екатеринбурге активисты выступили за запрет передвижных дельфинариев
В Екатеринбурге 23 января рядом с передвижным дельфинарием состоялась акция протеста.
В ней приняли участие несколько человек. В Екатеринбурге выступают против строительства дельфинариев. В субботу в час дня на улице Шварца, прямо у входа в передвижной дельфинарий, собралось несколько человек с плакатами и листовками, призывающими запретить подобные развлечения.
Это жестокое и низкопробное зрелище, - считает организатор акции Юрий Бухнер. – И оно может привести к моральной деградации.
По словам участников пикета, дельфины, участвующие в шоу, подвергаются пыткам и нередко погибают в неволе.
Их отлавливают у берегов Японии, - продолжает активист. – Хотя нам говорят, что это черноморские дельфины.
Участники акции раздавали людям, идущим в дельфинарий, листовки с просьбой игнорировать такие развлекательные места.
Также обеспокоенность зоозащитников вызывает и запланированное строительство стационарного дельфинария возле аквапарка «Лимпопо».
Пока это новое для нашего города развлечение, и его можно пресечь на корню уверен Бухнер.
К слову, это уже вторая акция, проводимая активистами. Первая прошла 2 января в 25-градусный мороз.
Между тем один из присутствующих мужчин, не назвавший свое имя, заявил, что пикет проводится с целью отпугнуть клиентов от дельфинария.
Это делают наши конкуренты, - сказал неизвестный. – Они лишь прикрываются благими идеями.
Стоит отметить, что передвижной дельфинарий – единственный в городе, и о каких конкурентах говорил анонимный гражданин, остается загадкой. Под давлением общественности во многих странах уже закрылись 60 дельфинариев, из них 14 - на стадии строительства. Продолжительность жизни дельфина сокращается до 3-7 лет, по сравнению с 25-50 годами в дикой природе. Использование дельфинов и других китообразных запрещено или ограничено во многих странах, таких как США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Швейцария и др.