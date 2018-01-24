Петербургские коты поддержали ульяновских курсантов танцем под Satisfaction (ВИДЕО)

Обитатели котокафе в Санкт-Петербурге снялись в ролике в поддержку ульяновских курсантов. Видео с котами, которые потягиваются и размахивают хвостами, активно набирает популярность в соцсетях.

Как и в остальных роликах в поддержку курсантов, клип с домашними питомцами был создан под песню Satisfaction. Ролик сопровождает текст, написанный якобы от самих котов. Они предлагают курсантам «просто прикинуться котиками», чтобы избежать отчисления из училища, а также приглашают к себе в гости.

Ролик, опубликованный в сети курсантами летного училища в Ульяновске, грозил молодым людям отчислением из-за того, что руководство посчитало видео вызывающим. В поддержку молодых людей было снято множество пародий. К флешмобу присоединилось и старшее поколение: две пенсионерки из Санкт-Петербурга тоже станцевали откровенный танец.

Видео: канал catmuseum на Youtube