Регистрация на вечерний поход с фонариками «Тагильский светлячок» открыта для горожан

В прошлом году мероприятие собрало свыше тысячи человек. В связи с повышенным интересом к акции, организаторы поменяли формат вечерней прогулки. Так, сейчас проходит предварительная регистрация на сайте Центра развития туризма. Это позволит подсчитать участников и ускорить их отправку по маршруту. Кроме того, экскурсоводы будут собирать туристов на контрольных точках около исторических объектов. Контролировать безопасность участников будут сопровождающие инструкторы.

Напомним, главным атрибутом похода «Тагильский светлячок» является фонарик, который должен быть у каждого участника.

В завершении похода всех «туристов» ожидает развлекательная программа. В частности, весь день 3 февраля в сквере горно-металлургического колледжа будут проходить соревнования по фрироупу. Участники открытых экстремальных состязаний должны будут преодолеть полосу препятствий.

«Светлячкам» также предложат проверить свои силы на верёвочной трассе. На финише в праздничной атмосфере участников угостят чаем, рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Уточнить информацию и задать вопросы можно по телефонам: +7(3435)24-32-10, 8 (953) 006-15-46. Организаторы соревнований по фрироупу – клуб туристов «Азимут» и турклуб «Шагай!».