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Регистрация на вечерний поход с фонариками «Тагильский светлячок» открыта для горожан
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Регистрация на вечерний поход с фонариками «Тагильский светлячок» открыта для горожан

24 января, 09:30Свободное время
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