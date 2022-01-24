Тагильский театр кукол готовит уникальную премьеру

Спектакль о приключениях Аладдина и его волшебной лампы поставят в Нижнетагильском театре кукол. Об этом стало известно сегодня, 24 января.

Новую театральную премьеру в нижнетагильском театре кукол готовит режиссёр Алексей Смирнов из Санкт-Петербурга. По его словам, спектакль будет основан на сказке «Тысяча и одна ночь». Но за основу берется не диснеевский вариант, а первоисточник. Зрителей ждет много интересного. Все знают историю Аладдина от Диснея, знакомы с классическим пересказом сказки от Нины Гернет. Мы же решили обратиться к оригиналу под названием «Ала Ад-дин и волшебный светильник» из сборника «1001 ночь, пояснил режиссер. Фото: Нижнетагильский театр кукол В новом спектакле много внимания уделено взрослению Аладдина. Описывается то, как из мелкого воришки он стал героем и защитником города. Сценографией новой постановки займется художник Елена Белых из Воронежа. Она уже подготовила свои эскизы с изображениями дворцов, персонажей и колоритных деталей, от изумрудов до павлинов и фонтанов. Фото: Нижнетагильский театр кукол Все главные герои сказки — крупные планшетные куклы. А вот мифические джины и некоторые восточные локации появятся на сцене в виде проекций, обещают в театре. Образы эти подготовит видеограф Дмитрий Пристай. За музыкальное сопровождение отвечает композитор Андрей Занога, хорошо знакомый тагильскому зрителю по «Сказке о капризной Принцессе и Короле лягушек». Премьера спектакля запланирована на открытие 78-го театрального сезона в сентябре 2022 года.

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