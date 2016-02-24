Тагильские супергерои: работники УВЗ охраняют безопасность граждан

Днем они трудятся на предприятии, а по вечерам патрулируют улицы Вагонки вместе с полицейскими. За 2015 год осуществилось 44 таких рейда. Народная дружина следит за безопасностью тагильчан на улицах, в парках и скверах, принимает участие в обеспечении правопорядка во время городских праздников.

В общей сложности уралвагонзаводцы выявили свыше 350-ти административных нарушений. Это почти на сто больше, чем в 2014 году. Хочется верить, это связано не с тем, что правонарушения теперь происходят чаще. А с тем, что дружинники стали более внимательными и бдительными.

Такой добровольной службе на страже закона благодарны не только полицейские и гражданские. Участие в организации поощряется руководством УВЗ. Так, в прошлом году благодарности за активную жизненную позицию занесены в личные дела 12-ти работников. Еще 113 получили дополнительные дни отпуска.

В 2016 году народная дружина продолжит свою работу. Уже запланировано 45 дежурств. Возглавляют ряды «гражданских полицейских» начальник отдела кадров УВЗ Андрей Копытов и начальник бюро отдела кадров Наталья Мамаева.